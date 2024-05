FC Groningen viert promotie zondagmiddag met huldiging in de Euroborg, TikTok Tammo er ook

Groningen – De terugkeer van FC Groningen op het hoogste Nederlandse niveau van het profvoetbal wordt komende zondagmiddag gevierd met een huldiging in de Euroborg. Dat meldt OOGTV.nl

Het promotiefeest begint zondagmiddag om 12.00 uur op het Supportersplein voor Euroborg. Een uur later, om 13.00 uur, gaan de stadionpoorten open. Het officiële huldigingsprogramma in het stadion begint om 14.00 uur. Dan treden onder meer TikTok Tammo, Burdy, Wat Aans en Marco Schuitenmaker op. Een half uur later verschijnen ook de spelers en staf op het podium voor de huldiging. Om 16.00 uur is het feest voorbij.

Voor de huldiging mogen 15.000 fans gratis de Euroborg in. Meer mag niet vanwege de veiligheid. Kaarten zijn zondagmiddag gratis verkrijgbaar bij de stadioningangen, maar wel zolang de voorraad strekt. Eten en drinken is te koop in het stadium, meenemen mag niet.

De festiviteiten zijn zondagmiddag te volgen via RTV Noord en het Youtube-kanaal van FC Groningen.

