Gedetineerde zwaargewond na brand in cel (Video)

Veenhuizen – Vrijdagochtend tegen half 7 werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een cel in de gevangenis Norgerhaven. Als snel werd er opgeschaald naar middelbrand.

Brandweer Veenhuizen, Haulerwijk, Norg en de Ovd kwamen ter plaatse samen met twee ambulances, Ovdg en twee politie eenheden die met schild naar binnen zijn gegaan. Even later werd het Mobiel Medisch Team(MMT) van Eelde ook opgeroepen en kwamen i.p.v. met de helikopter met de auto de gevangenis in.

De gedetineerde is uit de brandende cel gehaald en met spoed onder begeleiding van het MMT met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Foto's

Deel dit artikel