Melding`steekincident` bij Hoofdstation blijkt mishandeling minderjarige (update)

Groningen- Een melding van een steekincident bij het Hoofdstation in Groningen. Het is niet bekend of er daadwerkelijk is gestoken en wat de toedracht is.

Er is nog niks bevestigd. De politie deed ter plaatse onderzoek. Hoe ernstig de persoon gewond is, is onduidelijk., zodra er meer info is vrijdag melden we dat. De politie noteerde gegevens.

Update 10-05-24: Het ging om een mishandeling waarbij ook gestoken zou zijn, persoon is daarbij lichtgewond geraakt. Gaat om een minderjarige jongen uit Roden. Er is nog niemand aangehouden, onderzoek loopt.

Er zijn meer mensen geweest die het incident hebben gezien en daarom doet de politie een getuigenoproep. Wie het incident heeft gezien (en nog niet met de politie heeft gepraat) of meer weet over de verdachten, kan bellen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto's