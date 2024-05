Leek: Fors gaslek ontstaan tijdens aanleggen glasvezelkabels

Leek – Tijdens het aanleggen van ondergrondse glasvezelkabels is vrijdagmorgen een gasleiding geraakt waarna er een fors lek was ontstaan.

Brandweer Leek is met spoed ter plaatse gekomen om de omgeving veilig te stellen en metingen te verrichten in de omliggende panden. Vanwege de forse uitstroom van gas werd de Vossenkamp afgesloten voor het verkeer. Enexis is met twee storingsmonteurs ter plaatse gekomen om het lek te dichten.

Na ruim een uur was de leiding afgesloten en werd de omgeving weer vrijgegeven. Enexis zal het beschadigde stuk leiding repareren.

