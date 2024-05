Handhavers waarschuwen bezoekers Noorderplantsoen voor alcoholverbod: “Boete is zonde”

Handhavers van de gemeente Groningen waarschuwen via sociale media dat er in delen van het Noorderplantsoen geen alcohol gedronken mag worden. Behalve via sociale media werden zaterdagmiddag ook diverse plantsoenbezoekers aangesproken.

In het Noorderplantsoen gelden sinds een aantal jaren strengere regels. Tijdens de coronacrisis, toen veel ontmoetingsplekken gesloten waren, trokken veel mensen naar het Noorderplantsoen. Hierdoor nam de overlast voor de omgeving toe. Voor het gemeentebestuur was dit aanleiding om het Noorderplantsoen en het Stadsstrand na 22.00 uur aan te wijzen als stiltegebied en ook mag er dan geen alcohol gedronken worden. Daarnaast geldt er voor de gehele dag een alcoholverbod op de Speelweide en rond de Plantsoenvijver.

Bewonersorganisaties lieten in december nog weten dat ze willen dat er parkwachters komen die ongewenst gedrag aanpakken en overlast bestrijden. Zo zou er meer gehandhaafd moeten worden op het alcoholverbod. Handhaving Groningen heeft die taak opgepakt. “We hebben vanmiddag meerdere mensen aangesproken dat alcohol niet is toegestaan rond de vijver en op de speelweides”, schrijft Handhaving. “Denk om de regels want een bekeuring is zonde.” Volgens de gemeente ligt het boetebedrag voor het overtreden van de alcoholregel op 100 euro.

