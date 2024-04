Winschoten – Hulpdiensten zijn dinsdagochtend opgeroepen voor een verkeersongeluk aan de Langestraat in het centrum van Winschoten.

Door een nog onbekende oorzaak kwam de vrouw onder een bestelbus terecht. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse voor medische hulp.

De brandweer heeft het slachtoffer bevrijdt. Over de toestand van het slachtoffer, is op dit moment nog niks bekend. Het centrum was tijdelijk afgesloten voor voetgangers.

Foto's