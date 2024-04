Kind raakt zwaargewond door aanrijding met auto, daders aangehouden (update)

Groningen – Aan de Noorderbinnensingel / Grote Rozenstraat in Groningen heeft dinsdag aan het begin van de avond een ongeval plaatsgevonden tussen een kind en een auto, hierbij is het voertuig doorgereden melden omstanders.

De politie, ambulance waaronder ook het MMT en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. De ambulance dienst verleende eerste hulp. Het kindje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Heeft u in verband met een ernstige aanrijding op de kruising Noorderbinnensingel en de Grote Rozenstraat informatie omtrent het gebeuren. Op dit moment is het bekend dat er een grijze auto bij betrokken was.

Update: De auto is korte tijd na het ongeval op een andere locatie in Groningen aangetroffen. De politie heeft twee personen aangehouden. Onze verkeersspecialiteiten doen verder onderzoek naar de auto en de toedracht van het ongeval.

Foto's

