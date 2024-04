112GroningenDag deelnemer: Univé is ook aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 59 standhouders/bedrijven/instanties/hulpdiensten en dergelijke mee. Vandaag stellen we aan u voor: Univé . Video 2022.

Univé

Hoe krijg jij jouw huis zo (brand)veilig mogelijk? En wat kun je doen tegen inbraak? Wil jij alles weten over plezierig en veilig wonen? Tijdens de 112GroningenDag – zaterdag 1 juni in Martiniplaza – vertellen we jou graag meer over hoe jij risico’s kunt voorkomen en beperken en hoe wij jou daarbij kunnen helpen. Meer weten? Kijk op

Een veilig thuis met Univé

Hoe krijg jij jouw huis zo (brand)veilig mogelijk? En wat kun je doen tegen een inbraak? Wil jij alles weten over plezierig en veilig wonen? Tijdens de 112GroningenDag vertellen we jou graag meer over hoe jij risico’s kunt voorkomen en beperken en hoe wij jou daarbij kunnen helpen.

Gelukkig staan we er niet dagelijks bij stil, maar er schuilen nogal wat gevaren in en om het huis. En dat terwijl een huis vaak het meest kostbare bezit is. Letterlijk én figuurlijk. Want jouw huis is de plek waar je thuis bent, uitrust en plezier maakt. Waar je je veilig voelt en jouw dierbare spullen staan. Het goede nieuws is dat je zelf heel wat kunt doen om brand, (water)schade of een inbraak te voorkomen.

Samen voor een veilig thuis

Van het belang van rook- en koolmonoxidemelders tot het gevaar van oplaadbare batterijen en van mobiele apparaten tot waterschade: wij denken graag met je mee. Want voorkomen is altijd beter dan genezen.

Univé staat dan ook voor het voorkomen van risico’s, het beperken van de gevolgen en pas als dat echt nodig is verzekeren. En dat doen we samen. Daarom gaan we tijdens de 112GroningenDag graag met jou in gesprek om te kijken wat jij (nog meer) kan doen voor een veilig thuis.

Ieder uur leuke prijzen te winnen

Maar natuurlijk is er meer te doen. Terwijl we handige tips en tricks delen, maak je met onze voetbalmuur ook nog eens ieder uur kans op toffe prijzen. Scoor jij de meeste punten? Dan maak je kans op onder meer FC Groningen-ballen en een compleet tenue!

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Nieuw; Met de Stadjerspas: A02,25 E pp, met QR code.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link

Foto's