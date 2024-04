Ernstig ongeval op de N979 bij Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen – Een automobilist is van vrijdag op zaterdagnacht ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Haspel-Boven (N979) in Zevenhuizen meldt Infoleek.nl. De man die in de richting van Zevenhuizen reed, raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en kwam na een boom te hebben geramd, op de weg tot stilstand.

Door de botsing werd het motorblok van de auto uit de auto geslingerd, en kwam in een sloot terecht. De man die als enige in de auto zat, is uit het wrak bevrijd en later voor nader onderzoek overgebracht naar het UMCG in Groningen. Hier zal van de man bloed worden afgenomen, omdat het vermoeden bestaat dat hij onder invloed de auto heeft bestuurd. De auto werd afgesleept meldt Infoleek.nl.

