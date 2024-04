Brand in meterkast zorgt voor schade in woning Oosterparkwijk

In een woning aan de Lindenlaan in de Oosterparkwijk heeft zaterdag aan het einde van de ochtend brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 11.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen we arriveerden bleek er brand te woeden in de meterkast”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Het vuur hebben we snel onder controle weten te brengen. We hebben het energiebedrijf en de woningstichting in kennis gesteld over deze brand.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Wel is er door de rookontwikkeling schade ontstaan in de woning. “Daarom is ook stichting Salvage in kennis gesteld. Zij zullen in samenwerking met de woningstichting de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Foto's