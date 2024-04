Groningen – Aan de Turfsingel in Stad is zaterdagavond een persoon te water geraakt. Hij is er door omstanders uitgehaald. De brandweer werd ook opgeroepen, maar werd al snel weer afgemeld.

De persoon is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de persoon te water raakte is niet duidelijk.

