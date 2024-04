Automobilisten gaan op de vuist na botsing in Winsum

Winsum – Op een verkeersplein in de Winsumerstraatweg in Winsum zijn dinsdagmorgen rond half negen twee automobilisten met elkaar op de vuist gegaan.De politie werd gebeld over een mishandeling. Bij de rotonde aangekomen bleek dat de bestuurders met elkaar in botsing waren gekomen, waarna een conflict was ontstaan.

Agenten hebben met beide partijen gesproken. ‘Er was alleen materiële schade, dus dat moeten de partijen onderling regelen’, aldus een politiewoordvoerder. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Foto's