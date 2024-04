Man (44) overleden na steekincident in Groningen (update)

Groningen – Op dinsdagochtend 23 april heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Verlengde Frederikstraat in Groningen. Het slachtoffer, een 44-jarige man uit Groningen, is aan zijn verwondingen overleden.

De politie kreeg dinsdagmorgen rond 9.00 uur melding van een steekincident. Meerdere eenheden gingen ter plaatse.

Slachtoffer overleden

In de woning werd het slachtoffer zwaargewond aangetroffen. Hulpverlening werd meteen opgestart, maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de woning. Het gaat om een 44-jarige man uit Groningen.

Verdachte aangehouden

Ook de verdachte werd aangetroffen in de woning. Het gaat om een 46-jarige vrouw, ook uit Groningen. Zij is aangehouden en wordt gehoord over haar rol bij het steekincident. De politie is een onderzoek gestart. Er is met buurtbewoners gesproken en in de woning wordt sporenonderzoek verricht door de Forensische Opsporing. Uit het onderzoek zal moeten blijken wat de exacte aanleiding is geweest voor het incident.

