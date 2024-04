Groningen – Op de Amkemaheerd is dinsdagmorgen een ongeval ontstaan tussen twee voertuigen. De toedracht is niet bekend. Minimaal 1 persoon raakte gewond.

De persoon werd door de brandweer uit het voertuig gehaald. Er was ook een baby in 1 van de auto’s, die werd in de ambulance onderzocht, ook het traumateam was ter plaatse. Een berger zorgde voor afsleep van de auto`s. Volg 112gr. ook via Instagram.

Foto's