Oplettende buurvrouw jaagt brommerdieven op de vlucht

Groningen – Door het handelen van een oplettende buurvrouw kon in de nacht van vrijdag op zaterdag een brommerdiefstal in de Oosterparkwijk voorkomen worden. Dat meldt de politie op sociale media zegt Oogtv.

“Een drietal personen was in de wijk bezig om een bromfiets te stelen”, schrijft de politie. “De buurvrouw kreeg dit in de gaten. Zij liet aan het trio weten dat zij hen in de gaten had waarna de dieven op de vlucht sloegen. De brommer bleef daarbij achter.” Ondertussen had de vrouw ook de politie ingeschakeld.

De dieven werden niet aangetroffen. “Wel hebben wij de brommer meegenomen. Degene op wiens naam het voertuig staat kan deze weer komen ophalen op het politiebureau.”

