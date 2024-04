Succesvolle Brandweerwedstrijden in Haren ondanks Uitdagend Scenario en Warm Weer

Haren – De brandweerwedstrijden die afgelopen zaterdag plaatsvonden in Haren zijn een succes geweest, ondanks de uitdagende omstandigheden van het scenario en het warme weer. Het evenement werd gekenmerkt door mooi weer en een goede sfeer onder de deelnemers en het publiek.

De uitslag van de wedstrijden is als volgt:

1. VR-DRENTHE post BEILEN

2. VR-GRONINGEN post VR

3. VR-GRONINGEN post BELLINGWOLDE

4. VR-GRONINGEN post WINSCHOTEN

5. VR-FRYSLÂN ZUID post TJALLEBERD

6. VR-DRENTHE post NORG

Het scenario waar de deelnemende ploegen mee te maken kregen was uitdagend. Een auto was doorgereden en belandde in het water, waarbij één persoon onder een aanhanger met schroot bekneld raakte. Terwijl de wedstrijdploegen zich richtten op de bevrijding van deze persoon, ging het brandalarm op het terrein af. Dit dwong de ploegen om snel te schakelen en zowel de beknelde persoon te redden als de brandhaard te lokaliseren en te blussen.

In een grote loods op het terrein was een kraan in de muur gereden, waarbij brand ontstond. Tegelijkertijd zat er een persoon vast op de eerste verdieping van de loods in een brandende ruimte, en lag er een persoon bekneld onder een dikke stalen plaat die van een andere kraan was gevallen. De brandweer moest alle personen bevrijden en de brand blussen, wat een uitdagende opgave bleek te zijn binnen de gestelde tijdslimiet.

Het evenement werd afgesloten in de kazerne van Haren, waar de deelnemers konden genieten van een borrel en eten. Burgemeester Koen Schuiling reikte vervolgens de prijzen uit aan de winnende ploegen, wat het einde van een geslaagde dag markeerde.

