Veendam – De brandweer van Veendam is afgelopen nacht iets na vier uur uitgerukt na een melding over een woningbrand aan de Ds. Sannesstraat in de Parkstad.

De brandweer nam een hoogwerker en een tankautospuit mee.

Er was geen vuur te zien in de woning, maar wel rook. De oorzaak bleek een smeulende peuk in een plantenbak. Dat meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

