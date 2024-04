Prachtige lucht zondagavond in de regio Groningen door Saharazand

Regio – Inwoners in onder andere de gemeente Midden-Groningen konden zondagavond genieten van een prachtige rode lucht. De auto wordt er misschien wel vies van, maar Saharazand in de lucht levert ook prachtige plaatjes op. Saharazand, afkomstig van de woestijn op meer dan 5.000 kilometer afstand, werd door zandstormen in de atmosfeer geblazen en kwam uiteindelijk terecht boven Midden-Groningen.

Ondanks dat het Saharazand mogelijk voor wat viezigheid op auto’s zorgde, konden inwoners genieten van de prachtige aanblik die dit natuurverschijnsel met zich meebracht. Velen in de Provincie grepen de kans aan om deze lucht vast te leggen op foto’s.

Foto's