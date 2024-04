Groningen- In een woning aan de Paterswoldseweg zou dinsdagmiddag mogelijk brand woeden. Echter zat de vork iets anders in de steel. Door werkzaamheden in de woning met vacuüm is wat rook ontstaan.

Dit is gezien door de school aan de overkant als brand. De brandweer en politie waren snel ter plaatse. De brandweer heeft voor de zekerheid een kleine nacontrole gedaan.

Foto's