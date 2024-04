‘Tieners terroriseerden kermis aan Reitdiephaven: bedreigingen, berovingen en geweld’

Groningen – De afgelopen paasdagen hebben zich meerdere incidenten voorgedaan tijdens en rondom de jaarlijkse kermis in Reitdiephaven. Daarbij waren onder meer wapens in het spel en drong de agressiviteit soms zelfs de politie achteruit. Dat meldt Oogtv.nl.

“Tijdens de afgelopen paasdagen hebben zich meerdere incidenten voorgedaan tijdens en rondom de jaarlijkse kermis in Reitdiephaven”, stelt raadslid Niels Hilboesen van de Stadspartij 100% voor Groningen. “Hierbij waren bedreigingen, berovingen, verbaal en fysiek geweld gericht op bezoekers, waaronder jonge kinderen, winkeliers, handhavingspersoneel en politieagenten. Daarnaast is er een ruit ingegooid in de wijk, zijn er eieren tegen ramen gegooid en werd gedreigd werd met wapens. Tevens zijn er meldingen geweest van het zien van messen en halve zwaarden.”

De Stadspartij vraagt zich af of er vooraf signalen bekend waren over de ongeregeldheden bij de veiligheidsdriehoek (politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester). Volgens Hilboesen en zijn fractie waren er eenheden van de ME in de buurt, maar werd in sommige gevallen de politie wel achteruit gedrongen door de agressiviteit.

De raadsfractie wil woensdag van het college horen of het de vermeende daders al op de korrel heeft. “Het moet gaan om jonge jeugd uit de aangrenzende wijken, in de leeftijd van ongeveer 15 jaar, die werden aangemoedigd door oudere jongeren”, denkt Hilboesen. De Stadspartij wil weten welke maatregelen er worden genomen om dit gedrag van die jongeren aan te pakken. “We moeten ervoor zorgen dat dergelijke incidenten niet opnieuw plaatsvinden. Zeker niet op plekken waar gezinnen met jonge kinderen zich veilig moeten kunnen voelen.”

Foto's