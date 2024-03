Roden – Op de N372 – J.P. Santeeweg bij hectometerpaal 11,8 tussen Nietap en Roden is dinsdagmiddag een automobilist tegen een boom gereden. De persoon is met onbekende letsel meegenomen naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is er een file ontstaan in beide richtingen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Foto's