Straatroof in Marum, getuigen gezocht

Marum – Maandagavond omstreek 20:00 uur heeft er in Marum bij de Traverse een straatroof plaats gevonden. De aangever fietste achter de sporthal over het fietspad toen er ineens twee jongens voor hem stonden. Een van de jongens bedreigde de aangever met een mes en vroeg om geld. De andere jongen bleef wat op afstand. Meldt de politie Westerkwartier.

De aangever heeft onder bedreiging zijn rugzak afgegeven. De aangever kan de jongen als volgt omschrijven:1,70 – 1,75BlankBlauw (chirurgisch) mondkapje Ongeveer 16/17 jaar oudZwart gekleed, zwarte Nike broekZwarte jas Zwarte capuchon.

De dader heeft mogelijk letsel in zijn gezicht opgelopen.Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of weet iemand wie de daders zijn. Meld u dan via 0900-8844.

Foto's