Maandenlange celstraffen voor steekpartij in trein

Groningen – De twee mannen die vorig jaar oktober instaken op een andere man in een trein tussen Zwolle en Groningen gaan maandenlang de cel in.

Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdagmiddag. De twee Algerijnen (32 en 29) staken op vrijdag 20 oktober in op het slachtoffer. Beide mannen zijn asielzoeker en zitten sinds het incident in het cachot in Ter Apel. De oudste zou de jongste hebben verteld over een eerder conflict met het slachtoffer (destijds 27), waarbij de oudste Algerijn zou zijn gestoken. Het duo besloot om, in de trein, deze vermeende rekening te vereffenen.

Het slachtoffer, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, strompelde daarna de trein uit en werd in Meppel, waar de trein werd stilgezet, naar een ziekenhuis gebracht. De twee Algerijnen werden door de politie uit de trein gehaald en aangehouden.

De opgelegde straffen, tien maanden voor de oudste en acht maanden (plus één maand eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf), zijn gelijk aan de eisen van het openbaar ministerie. De oudste krijgt een straffere celstraf, omdat hij een handelsvoorraad xtc-pillen bij zich bleek te hebben.

