Eerste zitting in zaak Zorgboerderij Wedde

Wedde – Op 4 april 2024 vindt op de rechtbanklocatie Groningen van de Rechtbank Noord-Nederland de eerste regiezitting plaats in de rechtszaak tegen twee verdachten die verdacht worden van mishandelingen op een zorgboerderij in Wedde, Groningen. We vragen alle pers die bij de zitting aanwezig wil zijn zich hiervoor uiterlijk 2 april 12:00 uur aan te melden.



De zitting start om 14:30 uur en staat gepland tot 16:00 uur.

Informatie voor belangstellenden

Pers en belangstellenden kunnen de openbare zitting bijwonen. Ook is er een extra zaal beschikbaar met een videoverbinding, voor als de hoofdzaal vol zit. Lees ook archief.

Foto's