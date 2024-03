Twintig maanden cel voor overval op Spar in Groningen

GRONINGEN (ADP) – Een 24-jarige man uit Groningen is voor een overval op de Spar in de stad veroordeeld tot twintig maanden cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De man pleegde de overval op 27 juni van vorig jaar in de Zonnelaan. Hij dreigde met een mes.

De medewerkster probeerde de man eerst nog tegen te houden, maar zag toen het mes. Ze gaf het geld mee. De man kampt met een verslavingsprobleem. Hij moet zich hieraan laten behandelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De rechter gaat iets hoger zitten met daarbij een langer voorwaardelijk deel. Als stimulans voor de Stadjer om zich te laten behandelen.

