Groningen – Aan de Professor Enno Dirk Wiersmastraat in de stad was de brandweer donderdagavond enige tijd bezig met metingen in een gebouw.

De politie en brandweer kwamen met spoed ter plaatse, het is onbekend waar de brandweer metingen naar deed in het oude schoolgebouw. Het gebouw was tijdelijk ontruimd en de bewoners zaten kort buiten.

Foto's