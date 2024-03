Noordhorn – De brandweer van Zuidhorn is donderdagavond uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan de Esdoornstraat in Noordhorn. Hier is door nog onbekende reden brand in een schoorsteen ontstaan.

De doodlopende straat is afgezet door de Politie. Omstanders hebben wel een brand geur waargenomen. Naast de brandweer van Zuidhorn kwam ook de hoogwerker van Groningen ter plaatse. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen.

