Groningen – Woensdagavond was er een conflict in de Nieuwstad van Groningen waarbij een vuurwapen gezien was. Ter plaatse vlucht een man (29 jr Groningen) weg.

Deze werd in de omgeving uit een horecagelegenheid gehaald en bij fouillering wordt een half geladen vuurwapen, met gespannen hamer, aangetroffen.

Foto's

