Marum – De afgelopen tijd zijn er meerdere vernielingen geweest van voertuigen rond de Marktstraat in Marum. Dit is tijdens verschillende dagen en voornamelijk in de nachtelijke uren.Mogelijk heeft iemand iets gezien of heeft iemand meer informatie hierover. Ook zijn ze benieuwd of iemand misschien camerabeelden heeft waar iets op staat.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's