SAR zoekt langs Noord-Willemskanaal naar de vermiste Jannes (59)

Groningen – Een team van SAR Nederland heeft dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag langs het Noord-Willemskanaal gezocht naar de vermiste 59-jarige Jannes. De actie gaat tijdens de nacht door. Dat schrijft Oogtv.nl.

“We zijn een nieuwe zoekactie naar de man gestart”, laat SAR Nederland weten. “We zijn de hele avond al aan het zoeken langs het Noord-Willemskanaal. Hierbij zetten we onder andere quads en zoekhonden in waarmee we hopen dat we een spoor op kunnen pakken van de vermiste man. We zullen een deel van de nacht doorgaan tot we onze planning systematisch hebben afgewerkt. Ook al vinden we de man niet, we kunnen dan wel weer een aantal gebieden uitsluiten.”

Signalement

Volgens de politie werd Jannes vorige week maandag voor het laatst gezien op De Kring tussen Stad en Hoogkerk. Vanaf daar is hij mogelijk vertrokken in de richting van Peize of de stad. De meneer die gezocht wordt is 1.70 meter lang, is kalend of kaal, heeft blauwe ogen en is te herkennen aan een ietwat onverzorgd uiterlijk. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een Nike-pet en een groene jas. De vermiste man heeft mogelijk een rugtas bij zich. Het zou kunnen dat Jannes zich verplaatst op een zwarte elektrische fiets van het merk Gazelle. Een volledige beschrijving, en foto’s, vind je op de website van de politie.

Camerabeelden

De afgelopen dagen werd er gezocht in de omgeving van Peize naar aanleiding van tips. Inwoners van het dorp, maar ook in de omgeving van de Hoornseplas en De Kring, werden opgeroepen om hun camerabeelden te controleren of ze op deze beelden de man ook zagen. Of ze zoekactie langs het Noord-Willemskanaal het resultaat is van tips is onbekend. SAR Nederland deed maandagavond bij OOG Tv de oproep om ook uit te kijken naar de man zijn fiets. Deze fiets, een zwarte Gazelle, heeft een elektrische accu en een opmerkelijk detail is dat het zadel lek is. De gel loopt hier uit.

Foto's