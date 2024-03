Slachtoffer steekpartij Waterloolaan is man (22), getuigen gezocht

Groningen – Het slachtoffer van de steekpartij aan de Waterloolaan, die aan het begin van maandagavond plaatsvond, is een 22-jarige man uit Groningen. De verdachte, die na het incident in een auto is weggereden, is nog niet aangehouden.

Volgens de politie liep het 22-jarige slachtoffer maandagavond rond 18:30 uur met twee vrienden langs de Waterloolaan. Op dat moment stapte een man uit een auto en stak in op het slachtoffer. Daardoor raakte de jongeman uit Groningen gewond. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht.

De verdachte stapte na het incident in een auto en vertrok in onbekende richting en is sindsdien spoorloos. De politie is direct een onderzoek gestart. Er zijn getuigenverklaringen opgenomen, er is buurtonderzoek gedaan en de Forensische Opsporing heeft ter plaatse onderzoek gedaan. De toedracht van het incident blijft gissen.

Mensen die iets gezien hebben, of die mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, kunnen terecht bij de politie op telefoonnummer 09008844 of via Meld Misdaad Anoniem op 08007000.

