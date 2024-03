Auto gestolen na inbraak

Oostwold – Na een woningbraak aan de Huningaweg in Oostwold zaterdagnacht is de auto van de bewoonster gestolen, een goudkleurige Toyota Yaris Hybride met zwart dak en aan de zijkant het logo Y20.

De kans bestaat dat de daders ergens een aantal spullen uit de auto hebben gedumpt, waaronder een roodkleurige rollator. Mocht u ons kunnen helpen met het onderzoek, neem dan contact op met het bureau in Winschoten. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of met het Meldformulier op politie.nl. In het geval er naar een zaaksnummer wordt gevraagd: 2024070366.

