Winschoten – Bij kinderopvang Kiwi aan de Zaanstraat in Winschoten heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed in een wasdroger.

De brandweer was snel ter plaatse en kon uitbreiding voorkomen, het vuur was snel onder controle. De kinderopvang en de babyopvang waren tijdens het incident ontruimd. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer is bezig met het ventileren van het pand.

Foto's