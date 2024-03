Veel wijzigingen in dienstregeling Qbuzz vanwege Operatie Ring Zuid

Groningen – Er vinden ingrijpende werkzaamheden plaats aan de zuidelijk ringweg van Groningen. ]

Vanaf 31 maart zijn er daarom aanpassingen in de dienstregeling van de bussen in Groningen en Drenthe. Advies aan alle reizigers is om hun reis vooraf te checken op qbuzz.nl/gd.

]Tijdelijke wijzigingen tot september vanwege Operatie Ring Zuid Groningen

De ingrijpende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van Groningen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad Groningen. Om te zorgen dat bussen goed door kunnen rijden en op tijd aankomen, zijn er infrastructurele maatregelen genomen en aanpassingen aan de dienstregeling van de bus gedaan. Daarnaast rijden er extra bussen, zodat meer reizigers met de bus kunnen reizen. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

Q-link 2 Zuidhorn – Zernike – Station Noord – UMCG – Europapark rijdt in de spits 4x per uur. Normaal is dat 2x per uur.

Q-link 1/11 Zernike – UMCG Noord – Hoofdstation rijdt in de spits van/naar P+R Hoogkerk.

Q-link 6 rijdt tijdelijk niet tussen Hoofdstation en P+R Haren. Q-link 5 rijdt daarom vaker.

Q-link 5 rijdt in de spits vaker tussen P+R Haren, Hoofdstation, UMCG en P+R Meerstad.

Op werkdagen overdag wordt stadslijn 10 gesplitst in twee lijnen. Een noordelijk deel lijn 10 Stations Noord – Korreweg – Hoofdstation en een zuidelijk deel lijn 10 Hoofdstation – Martini Ziekenhuis – Hoogkerk. Reizigers die doorreizen met lijn 10 via het Hoofdstation, moeten op het Hoofdstation overstappen.

Op veel lijnen in heel Groningen en Drenthe wijzigingen

Om de dienstregeling rondom de stad Groningen goed te kunnen rijden, krijgen veel lijnen van/naar de stad een iets langere reistijd. Vertrektijden wijzigen hierdoor. Dit heeft als gevolg dat ook in de regio de vertrektijden van enkele lijnen die niet naar de stad gaan, wijzigen.

Tevens rijden een aantal lijnen minder vaak. Zoals op Qliner 300 Emmen – Groningen, Qliner 304/314 Drachten – Groningen en Q-link 3 en 4 Leek/Roden – Groningen. Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden op qbuzz.nl/gd/2024.

Nachtbus Groningen gaat vaker rijden

Nachtbus 418 van Groningen naar Zuidlaren – Annen – Gieten gaat elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht een extra rit rijden om 2:11 uur vanaf Hoofdstation Groningen. Dit omdat er veel reizigers gebruik maken van deze route en de laatste rit van Qliner 300 van Groningen naar Gieten vaak vol is.

Ook zijn er wijzigingen in de dienstregeling van nachtbus 406 Groningen – Delfzijl, 417 Groningen – Roden – Leek en 409 Groningen – Assen. Meer informatie over de nachtbus is te vinden op n8bus.nl.

