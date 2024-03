Ongeval op de Eemshavenweg(N46) tussen Bedum en Groningen

Bedum – Maandagmorgen heeft er een verkeersongeval plaats gevonden op de Eemshavenweg tussen Bedum en Groningen. Bij dit ongeval waren minimaal drie voertuigen betrokken.

De toedracht is niet bekend. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie en Rijkswaterstaat hadden de Eemshavenweg in beide richtingen gedurende de afhandeling afgesloten.

De weg is inmiddels weer open. De weghelft werd door een aannemer gereinigd in verband met vloeistof op de rijbaan. Berger Poort kwam voor afsleep.

Foto's