Forse schade bij ongeval bij Pieterburen

Pieterburen – Zondagmiddag even over half 5 zijn de manschappen van Wehe den Hoorn uitgerukt voor een melding ongeval wegvervoer op de kruising van de Oosterweg en Dwarsweg bij Pieterburen.

Ter plaatse bleek dat er een forse aanrijding heeft plaatsgevonden, hierbij is 1 auto over de kop geslagen in ruim 10 meter verder op de kop in de sloot beland.

De bestuurders van de voertuigen werden gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen worden weggesleept door een berger. De weg was tijdens het ongeval afgesloten.

Foto's