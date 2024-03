Zwaargewonde bij ernstig ongeval Van Ketwich Verschuurlaan Groningen

Groningen- Op het fietspad aan de Van Ketwich Verschuurlaan heeft donderdagavond om 21:30 uur een forse aanrijding plaatsgevonden waarbij een scooterrijder en voetganger waren betrokken.

De klap was hard geweest. Het fietspad is afgesloten. Het traumateam werd ook opgeroepen en landde op een weiland in de omgeving en werd door de politie verder gebracht. Een voetganger stak over en werd geschept door de scooterrijder.

De scooter bestuurder viel ook en raakte zwaar gewond. Deze ging met spoed naar het ziekenhuis, ook de voetganger ging met letsel naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek.

Foto's