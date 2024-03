Grootschalige wegwerkzaamheden aan de N33 tussen knooppunt Zuidbroek en de Eemshaven afgerond

Eemshaven – De werkzaamheden aan de N33 tussen knooppunt Zuidbroek en de Eemshaven, een traject van zo’n 35 kilometer, zijn afgerond. In opdracht van Rijkswaterstaat is in 3,5 weken tijd de N33 tussen knooppunt Zuidbroek en de Eemshaven in beide richtingen voorzien van nieuw asfalt.

De N33 is in de nacht van donderdag 14 maart op vrijdag 15 maart om 24.00 uur weer open voor alle verkeer.

Ingrijpen was nodig

De bovenlaag en de tussenlaag van het asfalt op de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven was op zo’n grote schaal beschadigd, dat de weg niet meer voldeed aan de eisen en er ingrijpend herstel nodig was. Daarom kon niet worden gewacht tot het geplande groot onderhoud en eerder ingrijpen was ook nodig.

Gewerkt in twee fasen

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in twee fasen: eerst van knooppunt Zuidbroek tot Appingedam en daarna van Appingedam tot de Eemshaven. Per fase was het genoemde wegtraject in beide richtingen afgesloten en werd het verkeer omgeleid. Tijdens het werk aan de weg werden ook direct maaiwerkzaamheden uitgevoerd zodat de N33 op een later moment niet weer moet worden afgesloten voor het verkeer. Door een combinatie van efficiënte planning en gunstige weersomstandigheden is het werk eerder afgerond dan oorspronkelijk verwacht.

Foto's