Politie onderzoekt schietincident bij de Kleine Peperstraat (update)

Groningen – De politie kreeg rond 14.30 uur een melding van een ruzie tussen twee personen aan de Kleine Peperstraat/Gedempte Kattendiep in Groningen. Daarbij is ook geschoten.

Ze hebben één persoon aangehouden. De andere persoon is lichtgewond geraakt.</De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen. Heb je dinsdagmiddag rond 14.30 uur iets gehoord of gezien van de ruzie of het schietincident in de buurt van de Kleine Peperstraat en Gedempte Kattendiep? Neem dan contact met hun op via 0900-8844.

Foto's