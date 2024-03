Botsing tussen auto en fietser op de Houtweg in Farmsum

Farmsum – Op dinsdagmiddag heeft zich een verkeersongeval voorgedaan op de Houtweg in Farmsum, waarbij een fietsster gewond is geraakt na een botsing met een automobiliste. Het incident vond plaats ter hoogte van de rotonde tussen de Hogelandsterweg en de Houtweg. De fietsster merkte te laat op dat de automobiliste de rotonde verliet en de Houtweg opdraaide, waardoor een aanrijding onvermijdelijk was.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft de fiets naar het politiebureau overgebracht. Als gevolg van het ongeval was de afslag naar de Houtweg enige tijd gestremd voor het verkeer. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's