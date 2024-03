Uitslaande schuurbrand aan de Molendijk in Hoogezand

Hoogezand – In een schuur aan de Molendijk in Hoogezand is woensdagochtend brand ontstaan. De brand was uitslaand en bedreigde de naastgelegen woning. Ze hebben opgeschaald naar middelbrand.

Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker kwamen daarop ter plaatse. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De woning wordt ook gecontroleerd op koolmonoxide. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt. Stichting Salavage is opgeroepen om de eigenaar te ondersteunen in de afhandeling van de schade.

Foto's

