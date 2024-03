7 tips voor jonge vastgoedbeleggers

Groningen – Veel mensen beginnen op jonge leeftijd met het beleggen in onroerend goed en profiteren al vroeg van voordelen op de lange termijn. Als jonge vastgoedbelegger betekent dit echter ook dat je onderweg met verschillende obstakels en uitdagingen te maken kunt krijgen.

Hier zijn zeven essentiële tips die alle jonge beleggers moeten overwegen voordat ze aan hun vastgoedbeleggingstraject beginnen, om de best mogelijke resultaten te behalen. Zo krijg je geen spijt van investeren in vastgoed hypotheken!

Praat met andere investeerders

Leer van andere beleggers die op jonge leeftijd zijn begonnen met beleggen in onroerend goed of die zijn begonnen met beleggen met een laag inkomen. Deze investeerders kunnen je een goed inzicht geven in hun vastgoedkennis, de fouten die zij hebben gemaakt en hoe je deze kunt vermijden.

Vind een hypotheekmakelaar

Een hypotheekmakelaar kan je bijstaan ​​tijdens het financiële proces van de aankoop van een beleggingspand en de juiste stappen om je op de goede weg te helpen. Zij kunnen al het voorwerk voor je doen bij het vinden van de juiste lening die bij je omstandigheden past, en je door het hele aanvraagproces leiden, je helpen bij het aanvragen van overheidssubsidies of stimuleringsmaatregelen waar je mogelijk recht op hebt en je op de hoogte houden van de voortgang van de aanvraag.

Laat je ouders je helpen

Wees niet bang om indien mogelijk de hulp van je ouders in te roepen; zij kunnen helpen bij te dragen aan een deel van de investering, zoals de aanbetaling, of zelfs optreden als garant voor een lening. Investeren in vastgoed is makkelijker met wat hulp.

Breng kortetermijnoffers

Overweeg een paar tijdelijke offers te brengen die je zullen helpen geld te besparen en financieel beter voorbereid te zijn als het tijd is om je vastgoedbelegging te kopen. Hier zijn een paar manieren waarop je verstandige, geldbesparende offers kunt brengen:

Huis delen met vrienden

Woon bij je ouders

Neem in het weekend een losse tweede baan

Kook je eigen eten in plaats van te bestellen

Huur in lagere huurwoningen

Huis zitten

Leer onderhandelen

Onderhandelen is een essentiële vaardigheid die je als vastgoedbelegger moet verwerven. Door te weten hoe je effectief kunt onderhandelen, heb je een grotere kans op een betere deal voor het onroerend goed. Oefen met onderhandelen, zodat je de overhand hebt op je volgende investering.

Zie het als een langetermijninvestering

Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in het idee dat je onmiddellijk resultaten zult zien, maar vastgoedbeleggen vergt tijd en geduld. Vastgoed is geen belegging waarbij je noodzakelijkerwijs onmiddellijk de gewenste resultaten zult zien. Overweeg daarom een ​​investeringsplan van 10-20 jaar bij het starten van je portefeuille.

Ontwikkel een strategie

Maak een gedetailleerd strategieoverzicht van het type onroerend goed dat je van plan bent te investeren, hoeveel geld je van plan bent uit te geven en eventuele andere verwachtingen, zoals reparaties en onderhoud. Hier vind je een lijst met de meest voorkomende vastgoedbeleggingsstrategieën en links waarmee je aan de slag kunt gaan:

Kapitaalgroei Positieve cashflow Leveranciersfinanciering Korting Vernieuwing Onderverdelen Buiten het plan

