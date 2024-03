Incident in de Kleine Haddingestraat, 1 gewonde, onderzoek loopt

Groningen- In de Kleine Haddingestraat heeft donderdag op vrijdagnacht rond 02:05 uur een incident plaatsgevonden op straat. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance en ging naar het ziekenhuis. Of het gaat om een mishandeling, straatroof of wat anders is nog niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar wat er exact gebeurd was, meldt Anne Kok aan 112Groningen vrijdagochtend. Ze gaan met het slachtoffer in gesprek daarover. Meer info ontbreekt.

