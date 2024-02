Ongeval op de Holeweg/ N362 bij Meedhuizen

Meedhuizen – Donderdagmiddag zijn er twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen op de N362 – Holeweg bij Meedhuizen.

Bij het ongeluk kwam een bestelbusje in de sloot terecht. De bestuurders van beide voertuigen konden zelfstandig het voertuig verlaten. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurders te controleren.

Over de oorzaak van het ongeluk, is nog niks bekend. Beide voertuigen raakten fors beschadigd en zullen worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Een rijbaan van de N362 is afgesloten, het verkeer ondervindt ook enige hinder daardoor.

Foto's