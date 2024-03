Zaterdag is de uitvaart van omgebrachte Jet (17) in Winsum

Winsum – Zaterdag neemt Winsum afscheid van de vorige week om het leven gebrachte Jet. In een verklaring geeft de familie aan dit te willen doen in de beslotenheid van het dorp, familiekring, vrienden en kennissen. ‘Wij willen afscheid kunnen nemen van Jet op een manier die haar recht doet en die ze verdient.’ Meldt Rtvnoord.nl.

De nabestaanden van Jet laten via Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, weten dat alles nog erg onwerkelijk is en dat de familieleden de gebeurtenissen nog niet kunnen bevatten. ‘Zoals iedereen kan begrijpen, is de afgelopen anderhalve week voor ons een emotionele en ingrijpende week geweest.

De ondernemersvereniging heeft aan ondernemers gevraagd de vlag halfstok te hangen. ‘Dat gaat groot opgevolgd worden. Spontaan hebben winkeliers aangegeven dat ze ook sluiten op de dag van de plechtigheid. Sommigen zijn tijdens de plechtigheid gesloten, anderen zijn de hele dag gesloten en er zijn ook ondernemers die open moeten blijven.’ Meer op Rtvnoord.nl(+bron)

Foto's