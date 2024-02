Politie: Wie zag dader van mishandeling in Winschoten?

Winschoten – Een 83-jarige man is zaterdagavond 24 februari tussen half elf en elf uur ’s avonds fors mishandeld aan de Vondellaan in Winschoten. De man was zijn hond aan het uitlaten toen hem twee mannen achterop kwamen die kennelijk ruzie hadden.

Een van de mannen was op een fiets, de tweede liep kort erna achter het latere slachtoffer aan.

Om nog onduidelijke reden werd de 83-jarige hard tegen zijn hoofd geslagen waardoor hij bewusteloos op de grond viel. De man liep diverse verwondingen op en werd in het ziekenhuis behandeld. De dader zou een ongeveer 35-jarige man zijn, ongeveer 1.80 meter met een slank postuur. Hij droeg een donkere muts. Als u kunt helpen in het onderzoek dan hoort de politie dat graag. U kunt bellen met het bureau in Winschoten via 0900-8844. (Mocht er naar het zaaknummer worden gevraagd; 2024051697)

