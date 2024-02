Ter Apel: Burgerwacht stuit in toenemende mate op buitenslapers

Ter Apel – Leden van de burgerwacht in Ter Apel hebben de afgelopen weken meerdere buiten slapende asielzoekers in het dorp teruggebracht naar het azc in Ter Apel. Om verschillende redenen sliepen zij in en rondom het centrum van het dorp. De leden van de burgerwacht zijn daar klaar mee: ‘Dat is niet volgens de afspraak’. Schrijft Rtvnoord donderdag.

Het is half één in de nacht, terwijl de meeste mensen op één oor liggen, verzamelen leden van de burgerwacht zich. Iemand heeft een ‘buitenslaper’ gespot. Hij ligt op winkelwagenkarretjes op het Marktplein. ‘Dat hoort hier niet. Meer hierover via Rtvnoord(+bron)

