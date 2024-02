Raad schrikt van woningbrand in binnenstad: ‘Handhaven op nalatige verhuurders’

Groningen – De grote brand in een wooncomplex aan de Papengang van vorige week maant zes gemeenteraadsfracties tot zorgen. Verhalen van bewoners over nalatigheid bij de verhuurder kunnen duiden op vergelijkbare risico’s in veel andere Groningse studentenpanden. Zegt Oogtv.nl.

Bij de brand van vorige week zijn alle bewoners, door snel handelen van de brandweer, met de schrik vrijgekomen. Naderhand deden bewoners anoniem hun verhaal over een onveilige situatie, verloedering, schimmel en achterstallig onderhoud in het gebouw.

De raadsfracties van PvdA, CDA, Stadspartij, SP, GL en S&S laten dinsdag weten de verhalen over de onveilige situatie schrijnend te vinden. “Wij zijn blij met de goede inzet van hulpdiensten en het college, daardoor zijn de bewoners afgelopen week met de grote schrik vrijgekomen,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Tegelijkertijd moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat deze levensbedreigende situaties zich vaker voordoen.”

De partijen vragen het gemeentebestuur of zij voldoende toeziet op de brandveiligheid en waar nodig handhavend optreedt richting verhuurders als zij dit nalaten. Ze wijzen daarnaast op het belang van het actief informeren van huurders over hun rechten. Tenslotte vragen ze het gemeentebestuur om met verhuurdersvergunning te komen om zo achterstallig onderhoud aan te kunnen pakken.

