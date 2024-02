OM eist 18 jaar cel voor om het leven brengen van vrouw in Stad-Groningen

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van achttien jaar geëist tegen een 31-jarige man uit Budel. Hij wordt verdacht van het om het leven brengen van een 70-jarige Stad-Groningse. Zij is volgens het OM op 31 januari 2023 in haar eigen woning door de verdachte neergestoken, enkel omdat de man iets uit haar woning wilde stelen.

Een week later is zij aan haar verwondingen overleden. De verdachte verklaart dat hij die dag besloten had om ergens iets te gaan stelen. Hij had daarvoor de woning van de vrouw uitgezocht, omdat hij had gezien dat het er rustig was.

Ook verklaart hij bij een psycholoog en psychiater dat hij zag dat er zich nieuwe spullen in de woning bevonden en dat er een wat oudere vrouw woonde.

Stelen

Volgens het OM heeft de verdachte daarna aangeklopt bij de woning, waarna de vrouw opendeed. Vrijwel direct heeft hij de vrouw daarna in de buik gestoken met een mes die hij in zijn mouw had verstopt. “De verdachte verklaart expliciet dat hij het slachtoffer heeft gestoken omdat hij wilde dat ze buiten bewustzijn zou raken, zodat hij haar kon beroven”, zegt de officier van justitie in haar requisitoir. “Zij was geen bedreiging voor hem, ze stond volgens de verdachte simpelweg in de weg van zijn plan om te stelen.”

Gekwalificeerde doodslag

Omdat de verdachte de vrouw om het leven heeft gebracht om zijn poging tot het plegen van een diefstal te vergemakkelijken, legt het OM de verdachte een zwaardere vorm van doodslag ten laste, namelijk een gekwalificeerde doodslag. De verdachte blijkt overigens uiteindelijk niets gestolen te hebben uit het huis, omdat de vrouw begon te schreeuwen en de buren snel ter plaatse kwamen.

IJskoud

De officier van justitie merkt in deze zaak op dat de verdachte in gesprekken in het Pieter Baan Centrum op een ijskoude manier heeft gepraat over zijn handelen. ”Hij voelde er niets bij toen hij het slachtoffer stak. Als de buren niet zouden zijn gekomen, verklaart hij dat hij alsnog spullen zou hebben gestolen.”

Stelen

De man was nog maar kort in Nederland. Hij was bekend in Zweden, waar hij legaal kon verblijven. Volgens eigen zeggen was hij naar ons land gekomen om te komen stelen. Naast de verdenking van deze gekwalificeerde doodslag, beschuldigt het OM de verdachte ook nog van twee pogingen tot het stelen van auto’s en het vernielen van één van de auto’s.

Verlies

De verdachte heeft het leven van een vrouw ontnomen die nog volop in het leven stond. Zij was op haar zeventigste een gezond en actief mens met een druk sociaal leven. De officier van justitie zegt dat haar familie en vrienden verder moeten leven met de gedachte dat zij door geweld om het leven is gebracht. “Het is een verlies waarvoor ik de verdachte volledig verantwoordelijk houd.”

