Euvelgunnerbrug heeft weer storing, filevorming (verholpen)

Groningen – Een enorm schip van de scheepswerf in Hoogezand moest maandagmorgen via het Winschoterdiep naar het Eemskanaal. Daarom moesten alle drie bruggen van de Euvelgunnerbrug open. Probleem is dat ze niet meer dicht gaan. Nu is er een lange file.



Iets tegen elf uur gaan de bruggen omhoog voor het schip, dat keurig tussen de smalle ruimtes manoeuvreert. Missie geslaagd. Maar niet helemaal. Want de brugdelen gaan niet meer naar beneden en dat is een probleem want de drukste weg buiten de Randstad zit daardoor potdicht. Meldt Sikkom.nl

Rond 12:10u was de storing verholpen.

